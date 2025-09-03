UE apresenta acordo comercial com Mercosul; oposição francesa diminui

O acordo agora precisa ser aprovado na União Europeia, exigindo uma votação no Parlamento Europeu e uma maioria qualificada entre os governos da UE, ou seja, 15 dos 27 membros representando 65% da população da UE.

A Comissão e os proponentes, como a Alemanha e a Espanha, dizem que o acordo com o Mercosul oferece uma maneira de compensar a perda de comércio devido às tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e de reduzir a dependência da China, principalmente para minerais essenciais.

A França, maior produtora de carne bovina da UE, já havia classificado o acordo como "inaceitável", enquanto a Polônia, outro peso pesado da agricultura, expressou repetidamente sua oposição, uma aliança que, com outros, poderia bloquear o acordo.

Na esperança de acalmar essas preocupações, a Comissão propôs um mecanismo que permitiria a suspensão do acesso preferencial do Mercosul a alguns produtos agrícolas, como a carne bovina.

O gatilho para que a Comissão avalie a necessidade de tais salvaguardas seria se os volumes de importação aumentassem em mais de 10% ou se os preços caíssem nesse montante em um ou mais países membros da UE. A Comissão poderia tomar medidas iniciais para limitar as importações dentro de três semanas após o recebimento de uma reclamação.

A Comissão afirmou que monitoraria de perto as importações e também planejou um fundo de crise de 6,3 bilhões de euros (US$7,38 bilhões) para os agricultores da UE.