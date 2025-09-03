Xi Jinping projeta poder em desfile militar com Putin e Kim Jong Un

Com o objetivo de projetar o poderio militar e a influência diplomática da China, o evento também ocorre no momento em que as tarifas e a política volátil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prejudicam suas relações com aliados e rivais.

"Hoje, a humanidade se depara com a escolha entre paz ou guerra, diálogo ou confronto, ganha-ganha ou soma-zero", disse Xi a uma multidão de mais de 50.000 espectadores na Praça da Paz Celestial, acrescentando que o povo chinês "está firmemente do lado certo da história".

Em uma limusine aberta, Xi inspecionou as tropas e os equipamentos militares de última geração, como mísseis hipersônicos, drones subaquáticos e um "lobo robô" armado.

Helicópteros e jatos de combate voaram em formação durante uma apresentação de 70 minutos que culminou com a liberação de 80.000 pássaros da "paz".

Vestindo um terno de túnica no estilo usado pelo ex-líder Mao Zedong, Xi cumprimentou mais de 25 líderes no tapete vermelho, incluindo Prabowo Subianto, da Indonésia, que fez uma aparição surpresa apesar dos protestos generalizados em seu país.

Sentado entre Putin e Kim na galeria de observação, Xi conversou várias vezes com os dois líderes enquanto milhares de soldados e materiais passavam diante deles. Foi a primeira vez que o trio apareceu junto em público.