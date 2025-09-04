26 países estão prontos para participar da força pós-guerra na Ucrânia, diz Macron

A reunião de 35 líderes da "coalizão dos dispostos" -- formada principalmente por países europeus -- tinha como objetivo finalizar as garantias de segurança e pedir a Trump o apoio que, segundo os europeus, seria vital para viabilizar essas garantias.

"Como forma de garantia, 26 países se comprometeram a enviar tropas para a Ucrânia, onde estarão presentes em terra, no mar ou no ar", disse Macron aos repórteres, ao lado de Zelenskiy no Palácio do Eliseu, em Paris.

Macron disse que as garantias de segurança envolveriam, acima de tudo, compromissos para reconstruir e reforçar as Forças Armadas da Ucrânia.

A Alemanha e outros países prometeram que estariam envolvidos nesse esforço. Mas Berlim disse que só decidiria sobre um compromisso militar quando as condições estivessem claras, incluindo a extensão do envolvimento dos EUA nas garantias de segurança.

Macron não disse quais países haviam concordado em fornecer tropas, mas a França e o Reino Unido estão entre os que indicaram estar dispostos a participar de uma força para tranquilizar Kiev e impedir que a Rússia ataque a Ucrânia novamente.

Em sua ligação com os líderes da coalizão, Trump disse que a Europa precisa parar de comprar o petróleo russo que, segundo ele, está ajudando Moscou a financiar sua guerra contra a Ucrânia, disse uma autoridade da Casa Branca.