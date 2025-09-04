Acidente com Elevador da Glória em Lisboa expõe falhas de segurança no "velho charme" da cidade

Jorge Silva, vice-presidente da associação portuguesa de especialistas técnicos em proteção civil, disse que um vagão feito de um material mais moderno, como fibra de carbono, em vez de metal e madeira -- o mesmo projeto usado desde 1914, quando a linha foi eletrificada -- teria tornado o acidente menos violento e mortal.

"As peças são rígidas o suficiente para suportar a oscilação e o serviço normal, mas não foram projetadas para suportar o impacto no caso de um descarrilamento, ficando torcidas e deixando os passageiros mais expostos", disse ele.

Os bondes de Lisboa que sobem e descem as colinas íngremes também datam de meados do século 20 e têm uma estrutura semelhante, disse ele.

"Deve-se investir na renovação dos vagões, usando materiais mais modernos, mesmo que preservando sua forma histórica", afirmou.

Silva disse que uma investigação mostrará até que ponto o sistema de cabo pendular desempenhou um papel no acidente.

A tecnologia testada pelo tempo teve que lidar com a triplicação do número de passageiros na linha do funicular "Glória" na última década, chegando a mais de 3 milhões de pessoas por ano, com o crescimento do turismo.