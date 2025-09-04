Assine UOL
Biden passou por cirurgia para remover células cancerígenas, informa NBC News

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden passou recentemente por uma cirurgia para remover células cancerígenas de sua pele, informou a NBC News nesta quinta-feira, citando um porta-voz.

(Reportagem de Jasper Ward)

