Bombardeio israelense empurra mais palestinos para fora de suas casas na Cidade de Gaza

Israel lançou a ofensiva na Cidade de Gaza em 10 de agosto, no que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz ser um plano para derrotar os militantes do Hamas de uma vez por todas na parte de Gaza onde as tropas israelenses lutaram mais fortemente na fase inicial da guerra.

A campanha gerou críticas internacionais devido à terrível crise humanitária na área e provocou expressões incomuns de preocupação em Israel, incluindo relatos de tensão sobre a estratégia entre alguns comandantes militares e líderes políticos.

"Desta vez, não vou sair da minha casa. Quero morrer aqui. Não importa se vamos sair ou ficar. Dezenas de milhares de pessoas que deixaram suas casas também foram mortas por Israel, então por que se preocupar?", disse à Reuters Um Nader, uma mãe de cinco filhos da Cidade de Gaza, por mensagem de texto.

Os moradores disseram que Israel bombardeou os distritos de Zeitoun, Sabra e Shejaia, na Cidade de Gaza, por terra e ar. Os tanques entraram na parte leste do distrito de Sheikh Radwan, a noroeste do centro da cidade, destruindo casas e causando incêndios em acampamentos de barracas.

Não houve comentários israelenses imediatos sobre esses relatos. Os militares israelenses têm afirmado que estão operando nos arredores da cidade para desmantelar os túneis dos militantes e localizar armas.

Grande parte da Cidade de Gaza foi destruída nas primeiras semanas da guerra, em outubro e novembro de 2023. Cerca de um milhão de pessoas viviam lá antes da guerra, e acredita-se que centenas de milhares tenham voltado a viver entre as ruínas, especialmente porque Israel ordenou que as pessoas saíssem de outras áreas e lançou ofensivas em outros lugares.