EUA fornecem ao Equador novos fundos e drones para combater gangues de drogas

A autoridade enfatizou que os Estados Unidos considerariam estabelecer uma base militar no Equador se fossem convidados.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, apoia a criação de uma base, mas precisa da aprovação dos eleitores em um referendo. Os EUA tinham uma base na cidade costeira de Manta, mas a abandonaram em 2009 por ordem do então presidente do país sul-americano.

Enquanto isso, o Departamento de Estado dos EUA designou as gangues criminosas equatorianas Los Choneros e Los Lobos como organizações terroristas internacionais.

O suposto líder do Los Choneros, José Adolfo "Fito" Macías Villamar, foi acusado de crimes federais relacionados a drogas e armas nos Estados Unidos, onde está preso. Ele se declarou inocente.

Ambas as gangues foram sancionadas pelos EUA em 2024.

Rubio disse que a designação das gangues permitirá que os EUA persigam seus ativos e facilitará o compartilhamento de informações com o Equador.