Extrema-direita francesa prepara lista de candidatos para possível eleição antecipada

O RN é o maior partido parlamentar individual e acredita que poderá finalmente conquistar uma maioria que daria à extrema-direita um poder sem precedentes sobre a segunda maior economia da zona do euro.

É uma aposta arriscada.

Somente Macron pode convocar uma eleição e, mesmo que ele o faça, as pesquisas sugerem que o RN provavelmente não terá um desempenho muito melhor do que no ano passado, quando as forças da oposição se alinharam para impedi-lo de chegar ao poder.

O partido continua sendo um tabu para muitos na França, com uma história sombria e promessas divisivas de cortar o bem-estar dos imigrantes, limitar seu acesso à saúde e aumentar as deportações.

Os comentários antissemitas, islamofóbicos e racistas de alguns candidatos do RN -- posteriormente apelidados de "ovelhas negras" pelo presidente do partido, Jordan Bardella, que culpou os "erros de seleção" pela inclusão desses candidatos -- também contribuíram para seus fracassos eleitorais em 2024, minando os esforços para convencer os eleitores de que o partido havia mudado.

Enquanto isso, novas eleições significariam que a líder do partido, Marine Le Pen, que está impedida de concorrer à eleição presidencial de 2027 após uma condenação por desvio de dinheiro da qual ela recorreu, perderia sua cadeira parlamentar, privando-a de uma posição de influência nacional.