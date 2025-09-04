Governo lança programa para distribuir milhões de botijões de gás e vê custo de R$5,1 bi em 2026

A expectativa é de que os primeiros botijões comecem a ser entregues em novembro de 2025.

O programa vai oferecer vale-gás integral, "garantindo que famílias vulneráveis tenha acesso gratuito" ao botijão de gás.

Famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo (R$759) terão direito ao benefício, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família (renda per capita de até R$218), segundo informação do ministério.

A frequência do benefício vai variar de acordo com a composição familiar. Famílias com quatro ou mais integrantes terão até seis botijões por ano.

De acordo com dados do IBGE, 12,7 milhões de famílias fazem uso combinado de lenha e botijão para cozinhar, devido à baixa renda, o que justifica a gratuidade do programa, segundo o governo.