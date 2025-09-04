Governo Trump estuda proibir compra de armas para pessoas trans

"O DOJ está avaliando ativamente as opções para evitar o padrão de violência que temos visto em indivíduos com desafios específicos de saúde mental e transtornos de abuso de substâncias. Nenhuma proposta específica de justiça criminal foi apresentada até o momento", disse um porta-voz do Departamento de Justiça quando questionado sobre as reportagens.

A eventual adoção da proibição colocaria o apoio de longa data do Partido Republicano aos direitos de armas contra as medidas do governo Trump para limitar os direitos dos norte-americanos transgêneros.

Trump já havia assinado decretos proibindo a entrada de transgêneros nas Forças Armadas e determinando que os documentos de identificação emitidos pelo governo fossem baseados na "classificação biológica imutável de um indivíduo como homem ou mulher".

O grupo de direitos Associação de Proprietários de Armas dos EUA (GOA, na sigla em inglês), afirmou em uma publicação em rede social em resposta à reportagem da CNN que "a GOA se opõe a toda e qualquer proibição de armas; ponto final".

Embora a Segunda Emenda da Constituição dos EUA proteja o direito dos cidadãos norte-americanos de portar armas, há exceções, incluindo condenados e qualquer pessoa declarada mentalmente "defeituosa", de acordo com o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos.

(Reportagem de Sarah N. Lynch e Jasper Ward)