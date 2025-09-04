Líder norte-coreano promete apoio total à Rússia e discute parceria com Putin

A dupla acompanhou o presidente chinês, Xi Jinping, em um grande desfile militar no primeiro encontro entre os líderes dos três países desde o início da Guerra Fria.

A viagem de Kim a Pequim ofereceu a ele a primeira chance de se encontrar com Putin e Xi juntos, além de se misturar com mais de duas dezenas de outros líderes nacionais que participaram dos eventos.

Analistas consideram seu encontro sem precedentes na quarta-feira com Xi e Putin como uma grande vitória de propaganda para o líder do Estado recluso.

As fotos da mídia estatal mostraram Kim de pé ou caminhando com Putin e Xi lado a lado com um sorriso, e a edição de quinta-feira do jornal estatal Rodong Sinmun destacou predominantemente a visita de Kim.

O paradeiro de Kim permanece incerto na quinta-feira.

"Kim Jong Un e o presidente Putin trocaram opiniões sinceras sobre importantes questões internacionais e regionais", disse a KCNA.