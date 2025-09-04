Lula se reúne com Haddad, Fávaro e presidente do BB para discutir propostas de renegociação da dívida rural

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou nesta quinta-feira uma reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e da Agricultura, Carlos Fávaro, para discutir alternativas para resolver o problema da dívida dos produtores rurais.

Também estão na reunião o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.