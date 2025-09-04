Massachusetts ordena que seguradoras cubram vacinas apoiadas pelo Estado, mesmo sem apoio do CDC

A medida do Estado ocorre em um momento em que o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., um antigo ativista antivacina, está agindo rapidamente para reformular a política de saúde dos EUA.

Na semana passada, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) que, assim como o CDC, está sob a alçada de Kennedy, limitou sua aprovação de vacinas atualizadas contra a Covid-19 para menores de 65 anos àqueles com riscos à saúde, levantando questões sobre a cobertura de seguro para pessoas mais jovens.

Em maio, Kennedy disse que os EUA não recomendam mais vacinas de rotina contra a Covid-19 para crianças saudáveis e mulheres grávidas, o que levou organizações médicas e vários Estados a formularem suas próprias recomendações de vacinas.

Ele também foi confrontado por três republicanos do Senado nesta quinta-feira com suas preocupações sobre a política de vacinas quando compareceu ao Comitê de Finanças do Senado.

Healey também disse que o Estado emitiu uma determinação permitindo que as farmácias continuem a fornecer vacinas contra a Covid-19 aos residentes de Massachusetts com cinco anos de idade ou mais, e permitiria que o Departamento de Saúde do Estado decidisse quais vacinas de rotina os farmacêuticos podem dar em Massachusetts.

Ela disse que a CVS e a Walgreens começaram a trabalhar para disponibilizar consultas para vacinas em Massachusetts o mais rápido possível.