Neto de Mandela diz que situação dos palestinos é pior do que o apartheid

"Acreditamos que a comunidade global tem que continuar apoiando os palestinos, assim como eles estiveram lado a lado conosco."

Israel rejeita comparações entre a vida dos palestinos que vivem sob ocupação ou bloqueio econômico há mais de meio século e a era do apartheid na África do Sul, quando a maioria negra era governada por um governo repressivo de minoria branca.

Israel também defende sua forte restrição ao fornecimento de produtos humanitários e outros para Gaza dizendo que seu objetivo é impedir que armas cheguem ao grupo militante Hamas.

A fome é generalizada no enclave, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos, e um monitor de fome autorizado diz que um quarto da população está sofrendo de fome.

Mandela está se juntando a um grupo de 10 ativistas sul-africanos na Global Sumud Flotilla, com dezenas de barcos e centenas de pessoas de 44 países, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg.

O Congresso Nacional Africano, da África do Sul, disse que sua missão "ecoa nossa própria luta pela libertação".