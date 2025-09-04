Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205, diz governo do Taliban

CABUL (Reuters) - Pelo menos 2.205 pessoas morreram em dois terremotos que atingiram o Afeganistão desde o fim de semana, disse o porta-voz adjunto da administração Taliban do país em uma postagem no X nesta quinta-feira.
(Por Hritam Mukherjee)
