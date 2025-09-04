Papa Leão 14 fala sobre "trágica situação em Gaza" em reunião com presidente de Israel

"Líderes religiosos e todos aqueles que escolhem o caminho da paz devem se unir para pedir a libertação imediata dos reféns como um primeiro e essencial passo para um futuro melhor para toda a região", disse o presidente israelense.

O Vaticano não divulgou imediatamente mais detalhes sobre a reunião e não informou quanto tempo Leão 14 e Herzog passaram juntos.

O Vaticano divulgou fotos dos líderes cumprimentando-se no palácio apostólico do Vaticano. Em uma imagem, os dois posam lado a lado, sem sorrir.

Leão 14, eleito pelos cardeais do mundo em maio para substituir o falecido papa Francisco, tem adotado no passado um tom mais cauteloso do que Francisco ao falar sobre a campanha militar de Israel em Gaza.

Francisco, que liderou a Igreja Católica por 12 anos, tornou-se um crítico frequente de Israel. Ele sugeriu um estudo para determinar se Israel estava cometendo genocídio contra o povo palestino, o que provocou críticas severas por parte de autoridades israelenses.

Leão 14 recentemente intensificou seus apelos para o fim da guerra em Gaza. Na semana passada, ele fez o que chamou de "forte apelo" pelo fim do conflito durante sua audiência pública semanal.