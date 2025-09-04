Portugal investiga causas do acidente com Elevador da Glória que matou 17 pessoas

"Quando vi outro vagão descendo, disse à minha esposa: 'Vamos todos morrer aqui'", declarou ele. "O vagão ganhou uma velocidade brutal, deu uma leve guinada e atingiu o prédio com um grande estrondo."

As bandeiras foram hasteadas a meio mastro enquanto Portugal declarou um dia de luto pelas vítimas. As duas linhas restantes da cidade foram fechadas para inspeções, segundo as autoridades.

Trinta e oito pessoas estiveram envolvidas no acidente, sendo que 15 morreram no local e outras duas morreram no hospital durante a noite, disse Margarida Martins, chefe dos serviços de emergência da cidade.

Entre os feridos estavam quatro cidadãos de Portugal, dois da Alemanha, dois da Espanha e um cada de Coreia, Cabo Verde, Canadá, Itália, França, Suíça e Marrocos, afirmou ela.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse em um comunicado que supunha que alguns de seus cidadãos estivessem entre as vítimas.

Eliane Chaves, uma brasileira que vive em Lisboa há 20 anos, disse que passa pelo Elevador da Glória todos os dias.