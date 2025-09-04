Presidente chinês e líder norte-coreano se reúnem em Pequim

PEQUIM (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se reuniram na quinta-feira em Pequim, informou a emissora estatal chinesa CCTV.

A reunião abrangeria os laços bilaterais e as questões de interesse mútuo e tem importância significativa, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, aos repórteres, mais cedo.

"A China está pronta para fortalecer a comunicação estratégica e aumentar os intercâmbios e a cooperação com a Coreia do Norte, aprofundar o compartilhamento de experiências de governança e promover as respectivas causas socialistas e as tradicionais relações de cooperação amigável entre a China e a Coreia do Norte", disse Guo.