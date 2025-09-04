Senadores dos EUA colocam Kennedy contra Trump por política de vacinas

Sua linha de questionamento — espelhada por dois outros membros do seu partido, o mesmo de Trump — ressaltou a corda bamba que os republicanos que criticavam Kennedy precisavam percorrer para se opor às suas políticas de vacinas sem criticar o presidente.

Cassidy, um ex-médico, perguntou a Kennedy durante a audiência do Comitê de Finanças do Senado se ele concordava que Trump merecia um Prêmio Nobel da Paz pela iniciativa de vacinas contra a Covid, conhecida como Operação Warp Speed. Kennedy disse que sim.

Por que, então, Kennedy disse que as vacinas mataram mais pessoas do que a Covid? Perguntou Cassidy. Kennedy negou ter feito a declaração, não concordou que as vacinas salvaram vidas e, em uma declaração posterior, reconheceu que as vacinas evitaram mortes, mas não tantas.

As vacinas contra a Covid-19 no primeiro ano de uso salvaram cerca de 14,4 milhões de vidas em todo o mundo, de acordo com um estudo publicado na revista The Lancet Infectious Diseases.

Kennedy também cancelou US$500 milhões em financiamento para pesquisa sobre a tecnologia de mRNA que produziu as vacinas contra a Covid mais amplamente usadas sob Trump, o que Cassidy caracterizou como negar vacinas às pessoas.

Os republicanos Thom Tillis, da Carolina do Norte, e John Barrasso, do Wyoming, que, assim como Cassidy, é médico, adotaram a tática de Cassidy, assim como os democratas do Senado Maggie Hassan, de New Hampshire, Raphael Warnock, da Geórgia, onde fica a sede do CDC, e o senador Bernie Sanders, um independente de Vermont que integra a bancada dos democratas.