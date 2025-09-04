Após série de terremotos, Afeganistão sofre novo tremor de magnitude 6,2

Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu o sudeste do Afeganistão nesta quinta-feira, informou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências.

O terremoto aconteceu a uma profundidade de 10 km, segundo o GFZ. O terremoto ocorre após uma série de terremotos nesta semana que matou mais de 2.200 pessoas e feriu mais de 3.600 no leste do país, arrasando vilarejos e deixando dezenas de milhares de desabrigados.

O primeiro terremoto de magnitude 6, um dos mais mortais do Afeganistão nos últimos anos, causou danos e destruição generalizados nas províncias de Kunar e Nangarhar no domingo, quando atingiu uma profundidade rasa de 10 km.