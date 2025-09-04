Trump decretará que Departamento de Defesa seja renomeado como Departamento de Guerra, diz autoridade
WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinará um decreto na sexta-feira para iniciar o processo de renomear o Departamento de Defesa como "Departamento de Guerra", disse uma autoridade da Casa Branca nesta quinta-feira.
(Reportagem de Nandita Bose e Idrees Ali)
