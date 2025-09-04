Trump pressiona líderes europeus por compra de petróleo russo, diz autoridade da Casa Branca

"O presidente Macron e os líderes europeus chamaram o presidente Trump para sua reunião da ´Coalizão dos Dispostos´. O presidente Trump enfatizou que a Europa precisa parar de comprar petróleo russo que está financiando a guerra - já que a Rússia recebeu 1,1 bilhão de euros em vendas de combustível da UE em um ano", disse a autoridade.

"O presidente também enfatizou que os líderes europeus precisam exercer pressão econômica sobre a China por financiar os esforços de guerra da Rússia", afirmou a autoridade.

A Comissão Europeia propôs uma legislação para eliminar gradualmente as importações de petróleo e gás russo da UE até 1º de janeiro de 2028, à medida que Bruxelas busca romper suas relações energéticas de décadas com a Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022.

Trump ficou frustrado com sua incapacidade de interromper os combates na Ucrânia, depois de ter previsto inicialmente que conseguiria acabar com a guerra rapidamente quando assumiu o cargo em janeiro passado.

A autoridade disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estavam entre os líderes na ligação.

"A reunião da 'Coalizão dos Dispostos' foi sobre garantias de segurança para a Ucrânia. O presidente Trump questionou a seriedade dessas garantias enquanto eles continuam a alimentar a economia e a guerra da Rússia. O presidente deixou claro que essa guerra não é dele, e os europeus também precisam se mobilizar", declarou a autoridade.