Washington processa governo Trump por mobilização da Guarda Nacional

O litígio também pode levar a outra repreensão judicial à tentativa de Trump de ampliar o papel das Forças Armadas em solo norte-americano -- nesta semana, uma decisão da Justiça considerou ilegal o uso de tropas para combater o crime na Califórnia.

"Soldados armados não deveriam estar policiando cidadãos americanos em solo americano", disse Schwalb em um post no X.

"A ocupação militar forçada do Distrito de Colúmbia viola nossa autonomia local e nossas liberdades básicas. Isso precisa acabar."

No mês passado, Trump enviou tropas da Guarda Nacional para Washington, dizendo que elas iriam "restabelecer a lei, a ordem e a segurança pública". O presidente também colocou o Departamento de Polícia Metropolitana do distrito da capital sob controle federal direto.

A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, disse que o presidente agiu dentro de sua autoridade legal ao enviar tropas para proteger ativos federais e auxiliar a aplicação da lei.

"Essa ação judicial nada mais é do que outra tentativa -- em detrimento dos residentes e visitantes de D.C. -- de minar as operações altamente bem-sucedidas do presidente para acabar com os crimes violentos em D.C.", disse Jackson em um comunicado.