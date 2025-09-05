Anutin Charnvirakul é eleito premiê da Tailândia após derrotar rival do partido governista

O astuto negociador Anutin tem sido um dos pilares da política tailandesa durante anos de turbulência, posicionando seu partido Bhumjaithai estrategicamente entre as elites beligerantes envolvidas em uma luta pelo poder e garantindo seu lugar em uma sucessão de governos de coalizão.

Sua vitória sobre o concorrente Chaikasem Nitisiri foi uma humilhação para o partido governista Pheu Thai, o outrora imparável rolo compressor populista do influente bilionário Thaksin Shinawatra, que deixou a Tailândia na quinta-feira para Dubai, onde passou a maior parte de seus 15 anos de exílio autoimposto.

Anutin liderou desde o início e obteve 63% dos votos, com o dobro da contagem de Chaikasem.

"Trabalharei o máximo possível, todos os dias, sem feriados, porque não há muito tempo", disse Anutin, com o rosto iluminado por flashes de câmeras.

"Temos que resolver os problemas rapidamente."

A crise do Pheu Thai foi desencadeada em junho pela retirada de Anutin de sua aliança, o que deixou o governo de coalizão agarrado ao poder com uma maioria muito pequena em meio a protestos e queda de popularidade.