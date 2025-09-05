Autoridades de imigração dos EUA prenderam 475 trabalhadores em instalação da Hyundai no Estado da Geórgia na 5ª-feira
WASHINGTON (Reuters) - As autoridades de imigração dos Estados Unidos prenderam 475 trabalhadores em uma fábrica da Hyundai no Estado da Geórgia na quinta-feira, disse uma autoridade do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA nesta sexta-feira.
Muitos dos detidos tinham vistos temporários para turismo e viagens de negócios que não são autorizados para trabalho, incluindo cidadãos sul-coreanos, disse a autoridade à Reuters.
(Reportagem de Ted Hesson)
