Autoridades de imigração dos EUA prenderam 475 trabalhadores em instalação da Hyundai no Estado da Geórgia na 5ª-feira

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades de imigração dos Estados Unidos prenderam 475 trabalhadores em uma fábrica da Hyundai no Estado da Geórgia na quinta-feira, disse uma autoridade do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA nesta sexta-feira.

Muitos dos detidos tinham vistos temporários para turismo e viagens de negócios que não são autorizados para trabalho, incluindo cidadãos sul-coreanos, disse a autoridade à Reuters.

(Reportagem de Ted Hesson)