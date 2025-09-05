Biden fez cirurgia para remover células cancerígenas, diz porta-voz

WASHINGTON (Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden passou recentemente por uma cirurgia para remover células cancerígenas de sua pele, informou porta-voz dos democratas nesta sexta-feira.

O procedimento, conhecido como cirurgia de Mohs, é comumente usado para tratar as formas mais comuns de câncer de pele.

A cirurgia ocorre poucos meses depois de Biden, de 82 anos, revelar em maio que havia sido diagnosticado com câncer de próstata metastático. Sua equipe descreveu a doença como agressiva, mas sensível a hormônios, o que significa que provavelmente responderá ao tratamento.