Dois fortes tremores secundários atingem Afeganistão após terremotos que mataram 2.200 pessoas

Por Mohammad Yunus Yawar

JALALABAD, Afeganistão (Reuters) - Dois fortes tremores secundários atingiram o leste do Afeganistão com 12 horas de diferença, provocando temores de mais mortes e destruição na sexta-feira, em uma região onde terremotos mataram cerca de 2.200 pessoas, enquanto as equipes de resgate trabalhavam em meio ao terreno montanhoso e clima severo.

Os sobreviventes da região propensa a terremotos estão lutando por necessidades básicas. A Organização das Nações Unidas e outras agências alertam sobre a necessidade crítica de recursos, alimentos, suprimentos médicos e abrigo, com a Organização Mundial da Saúde buscando fundos de US$4 milhões.

Os últimos tremores secundários ocorrem depois de dois terremotos que devastaram uma nação já arrasada pela guerra, pela pobreza e pela redução da ajuda. O governo do Taliban estimou 2.205 mortes e 3.640 feridos até quinta-feira.

Ambulâncias levaram para o hospital 13 pessoas feridas após o tremor de magnitude 6,2 ocorrido na noite de quinta-feira na província de Nangarhar, com epicentro no distrito de Shiwa, próximo à fronteira com o Paquistão, disse o porta-voz regional de saúde, Naqibullah Rahimi.

Dez pessoas receberam alta após o tratamento e três estavam em condição estável, acrescentou.

Uma testemunha da Reuters disse que os detalhes dos danos ainda estavam sendo coletados após contínuos tremores secundários em Nangarhar, cuja capital, Jalalabad, fica a cerca de 150 km de Cabul.

O terremoto de magnitude 5,4 de sexta-feira atingiu o sudeste do país a uma profundidade de 10 km, informou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), poucas horas após o evento de quinta-feira.

Com casas construídas principalmente de alvenaria seca, pedra e madeira, algumas famílias preferiram ficar ao ar livre para se proteger contra choques, em vez de voltar para casa.

Os moradores do distrito de Nurgal, em Kunar, deixaram suas casas para viver em barracas, nas terras altas próximas a um rio ou ao ar livre, por medo de novos tremores.

Pedras e terra caídas bloquearam o acesso a alguns vilarejos gravemente afetados, atrasando os esforços de resgate e socorro, disseram eles.

O primeiro terremoto da semana, de magnitude 6, pouco antes da meia-noite de domingo, foi um dos mais mortais do Afeganistão, causando danos e destruição nas províncias de Nangarhar e Kunar quando atingiu uma profundidade rasa de 10 km.

Um segundo terremoto de magnitude 5,5, na terça-feira, causou pânico e interrompeu os esforços de resgate, fazendo rochas deslizarem pelas montanhas e interditando as estradas para os vilarejos em áreas remotas.

Os dois terremotos iniciais arrasaram vilarejos em ambas as províncias, destruindo mais de 6.700 casas, e as equipes de resgate retiraram corpos dos escombros na quinta-feira.

Os terremotos no Afeganistão ocorrem principalmente na cadeia de montanhas Hindu Kush, onde as placas tectônicas indiana e eurasiana se encontram.

(Reportagem de Mohammad Yunus Yawar em Cabul, Charlotte Greenfield e Saeed Shah em Islamabad; reportagem adicional de Nilutpal Timsina em Bengaluru)

