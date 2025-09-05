Dois fortes tremores secundários atingem Afeganistão após terremotos que mataram 2.200 pessoas

Os últimos tremores secundários ocorrem depois de dois terremotos que devastaram uma nação já arrasada pela guerra, pela pobreza e pela redução da ajuda. O governo do Taliban estimou 2.205 mortes e 3.640 feridos até quinta-feira.

Ambulâncias levaram para o hospital 13 pessoas feridas após o tremor de magnitude 6,2 ocorrido na noite de quinta-feira na província de Nangarhar, com epicentro no distrito de Shiwa, próximo à fronteira com o Paquistão, disse o porta-voz regional de saúde, Naqibullah Rahimi.

Dez pessoas receberam alta após o tratamento e três estavam em condição estável, acrescentou.

Uma testemunha da Reuters disse que os detalhes dos danos ainda estavam sendo coletados após contínuos tremores secundários em Nangarhar, cuja capital, Jalalabad, fica a cerca de 150 km de Cabul.

O terremoto de magnitude 5,4 de sexta-feira atingiu o sudeste do país a uma profundidade de 10 km, informou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), poucas horas após o evento de quinta-feira.

Com casas construídas principalmente de alvenaria seca, pedra e madeira, algumas famílias preferiram ficar ao ar livre para se proteger contra choques, em vez de voltar para casa.