EUA enviam caças ao Caribe para combater drogas em meio a tensão com Venezuela, dizem fontes

A revelação sobre os F-35s foi feita poucas horas depois que o Pentágono acusou a Venezuela de um voo "altamente provocativo" na quinta-feira de caças sobre um navio de guerra da Marinha dos EUA.

Isso também ocorre após um ataque militar dos EUA na terça-feira que matou 11 pessoas e afundou um barco da Venezuela que, segundo Trump, estava transportando drogas ilegais.

A todo momento, o governo Trump busca vincular o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao narcotráfico, alegações que Caracas nega.

Mais especificamente, Trump acusou Maduro de comandar a gangue Tren de Aragua, que seu governo designou como organização terrorista em fevereiro.

O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu a um pedido de comentário sobre os F-35s ou as alegações de que os caças venezuelanos sobrevoaram um navio de guerra dos EUA.

As fontes, falando sob condição de anonimato sobre o mais recente destacamento dos EUA, disseram que os 10 caças estão sendo enviados para realizar operações contra organizações designadas como narcoterroristas que operam no sul do Caribe. Os aviões devem chegar à região até o final da próxima semana, disseram elas.