Gabinete do Líbano recebe plano do Exército para desarmar Hezbollah

Mas o Hezbollah reagiu, dizendo que seria um grave passo em falso até mesmo discutir o desarmamento enquanto Israel continua com seus ataques aéreos no Líbano e ocupa grandes extensões de território no sul. Quatro pessoas foram mortas em ataques israelenses na quarta-feira.

Nesta sexta-feira, o gabinete do Líbano se reuniu por três horas, ocasião em que foi apresentado o plano pelo comandante do Exército Rodolphe Haykal.

Todos os cinco ministros xiitas do gabinete deixaram a sessão em protesto assim que Haykal entrou na sala.

O ministro da Informação libanês, Paul Morcos, disse a jornalistas após a reunião que o governo recebeu bem o plano, mas não chegou a dizer que o gabinete o havia aprovado formalmente.

Segundo ele, o Exército deve começar a implementar o plano de acordo com suas capacidades "limitadas" de logística, material e pessoal, o que pode exigir "mais tempo (e) mais esforço".

Haykal informou os ministros sobre as "limitações" enfrentadas pelo Exército, sendo a principal delas os contínuos ataques de Israel ao território libanês, de acordo com Morcos.