Hamas divulga vídeo de reféns israelenses mantidos em Gaza

O vídeo foi editado e mostrava Gilboa-Dalal com aparência exausta falando por cerca de três minutos e meio. Ele é visto em um carro em parte do vídeo datado de 28 de agosto. A Reuters não conseguiu determinar de forma independente quando o vídeo foi gravado.

Ele diz que está sendo mantido na Cidade de Gaza junto com vários outros reféns e que tem medo de ser morto pela ofensiva de Israel na cidade.

Israel lançou seu ataque à Cidade de Gaza em 10 de agosto, atacando o que o governo chama de último bastião do Hamas. Um porta-voz militar israelense afirmou na quinta-feira que agora o país controla cerca de 40% da cidade, onde cerca de um milhão de pessoas viviam antes da guerra.

Moradores da cidade disseram que Israel bombardeou várias torres de prédios na sexta-feira. O Ministério da Saúde de Gaza informou que 30 palestinos foram mortos pelos militares em Gaza, incluindo 20 na Cidade de Gaza.

Gilboa-Dalal parece estar no banco de trás de um carro que está sendo conduzido. Quando o carro passa por prédios, ele identifica um deles como pertencente à Cruz Vermelha. O Hamas se recusou a permitir que a Cruz Vermelha visse os reféns.

Em um determinado momento, Ohel, de 24 anos, também é visto.