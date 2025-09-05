Kennedy e Departamento de Saúde dos EUA ligam uso de Tylenol na gravidez ao autismo, informa WSJ

(Reuters) - O secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., planeja anunciar que o uso do Tylenol, popular analgésico de venda livre da Kenvue, por mulheres grávidas está potencialmente ligado ao autismo, informou o Wall Street Journal nesta sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Kennedy, em um relatório, também sugerirá que um medicamento derivado do folato, chamado ácido folínico, pode ser usado para tratar os sintomas do autismo em algumas pessoas, informou o WSJ.

As ações da Kenvue caíram mais de 6% após a notícia. O Tylenol, cujo princípio ativo é o paracetamol, é um analgésico amplamente utilizado, inclusive por mulheres grávidas.