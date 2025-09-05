Milei enfrenta pressão crescente às vésperas de eleições na Argentina

Milei conseguiu reduzir a taxa de inflação mensal -- de 25%, quando assumiu o cargo, para cerca de 2% em julho -- e obteve um superávit orçamentário pela primeira vez em mais de uma década.

Mas seu governo se vê cada vez sob mais pressão, com as manchetes tomadas por um escândalo de corrupção, levantando dúvidas sobre as consequências políticas para as próximas eleições legislativas.

No fim de agosto, a imprensa local publicou gravações de áudio nas quais uma autoridade de alto escalão do governo estaria discutindo suborno e sugerindo que a irmã e chefe de gabinete de Milei, Karina Milei, estaria recebendo propina. Javier Milei classificou as alegações como mentiras e Karina Milei não comentou o caso.

A frustração da população com as rígidas medidas de austeridade do presidente já puxava seus índices de aprovação para baixo, segundo cientistas políticos. Em agosto, eles caíram 39%, de acordo com uma pesquisa da Trespuntozero realizada após o surgimento das denúncias de corrupção -- patamar mais baixo já registrado para Milei até o momento e uma queda em relação aos 48% de julho. Outra pesquisa recente da Management & Fit constatou que 73% das pessoas estavam preocupadas com o escândalo de suborno.

O índice de referência do mercado de ações local caiu mais de 14% no mês passado e nesta semana atingiu seu nível mais baixo desde o início de abril.

Ainda assim, não está claro o efeito real que a turbulência terá sobre a eleição. Muitos dos partidários de Milei ignoraram as denúncias, repetindo a afirmação do presidente de que ele é vítima de uma operação orquestrada pela oposição.