Primeiro-ministro do Reino Unido reorganiza gabinete para restaurar autoridade após renúncia de vice

Depois de reformular sua equipe de Downing Street na semana passada para reforçar sua assessoria econômica, já era esperada uma reforma ministerial. A saída de Rayner fez com que essa fosse muito mais profunda do que o amplamente previsto, forçando Starmer a colocar fim a mais de uma semana de especulações sobre os assuntos fiscais dela.

Starmer pouco pôde fazer para proteger Rayner depois que o consultor independente do Reino Unido determinou que ela havia violado o código ministerial por não ter pago o imposto correto.

"Angela é uma 'grande fera' e é difícil substituí-la", disse um parlamentar trabalhista, acrescentando que as três novas nomeações eram "sólidas", embora não muito empolgantes.

Embora Lammy tenha recebido o cargo de vice-primeiro-ministro, ele foi forçado a entregar o tão almejado cargo de secretário de Relações Exteriores e substituir Mahmood na Justiça.

Cooper é uma das figuras mais importantes do Partido Trabalhista, depois de servir ao ex-primeiro-ministro Gordon Brown. Sua nomeação será vista como uma espécie de promoção depois de supervisionar a política do governo, muitas vezes criticada, para combater a migração ilegal.

Mahmood, de 44 anos, também é vista como um "par de mãos seguras" no Partido Trabalhista, uma política sensata que não teve medo de tomar medidas ousadas ao administrar o sistema judiciário.