Putin diz que quaisquer tropas ocidentais na Ucrânia seriam alvos legítimos

Há muito tempo, a Rússia argumenta que um dos motivos que a levaram à guerra na Ucrânia foi impedir que a Otan admitisse Kiev como membro e colocasse suas forças na Ucrânia.

"Portanto, se algumas tropas aparecerem lá, especialmente agora, durante as operações militares, partiremos do fato de que elas serão alvos legítimos para destruição", disse Putin em um fórum econômico em Vladivostok.

"E se forem tomadas decisões que levem à paz, à paz de longo prazo, então eu simplesmente não vejo nenhum sentido em sua presença no território da Ucrânia, ponto final."

Os comentários de Putin destacaram o abismo entre a posição de Moscou e a de Kiev e seus aliados ocidentais sobre o formato das futuras garantias de segurança para a Ucrânia em qualquer acordo para pôr fim à guerra de três anos e meio.

A Ucrânia busca um apoio robusto do Ocidente para protegê-la contra qualquer ataque futuro. A França e o Reino Unido, que copresidem uma "coalizão dos dispostos" em apoio à Ucrânia, sinalizaram que estão abertos a enviar tropas para a Ucrânia após o fim da guerra.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Washington não colocará tropas em terra, mas poderá fornecer outros tipos de apoio, como poder aéreo.