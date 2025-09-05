Reuters remove vídeo de Xi e Putin após TV estatal chinesa cancelar permissão legal para usá-lo

(Reuters) - A Reuters News retirou do ar nesta sexta-feira um vídeo de quatro minutos que continha uma conversa entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente chinês, Xi Jinping, discutindo a possibilidade de os seres humanos viverem até os 150 anos de idade, após a TV estatal chinesa exigir sua remoção e revogar a permissão legal para usá-lo.

A filmagem, que incluía a conversa com microfones abertos durante o desfile militar em Pequim marcando o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, foi licenciada pela rede de televisão estatal chinesa, a China Central Television (CCTV).

Os clipes foram editados pela Reuters em um vídeo de quatro minutos e distribuídos para mais de 1.000 clientes de mídia global, incluindo as principais emissoras internacionais de notícias e estações de TV em todo o mundo. Outras agências de notícias licenciadas pela CCTV também distribuíram edições das filmagens.