Trump assina decreto abrindo caminho para que Estados sejam designados como patrocinadores de detenções injustas

"O resultado final: Qualquer pessoa que usar um norte-americano como moeda de troca pagará o preço. Este governo não está apenas colocando a América em primeiro lugar, mas também os americanos em primeiro lugar", disse o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em um comunicado.

Uma segunda autoridade sênior do governo disse que as penalidades impostas aos países serão semelhantes à forma como os Estados Unidos aplicam as designações de Organização Terrorista Estrangeira e incluem medidas como sanções, controles de exportação e impedimento de entrada nos EUA de pessoas consideradas associadas a detenções indevidas.

"Hoje, tudo muda com relação a regimes desonestos e regimes que acham que os norte-americanos podem ser tratados como peões", disse a repórteres a segunda autoridade, falando sob condição de anonimato.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump tem priorizado o retorno de norte-americanos detidos no exterior. As autoridades disseram nesta sexta-feira que o governo havia garantido o retorno de 72 norte-americanos, inclusive da Rússia e do Afeganistão.

"Recuperamos muitos reféns", disse Trump na cerimônia de assinatura.

As autoridades disseram que, de acordo com a nova política, os Estados Unidos notificarão um país após identificarem que houve uma detenção indevida, dando a ele um certo tempo para agir antes que Washington comece a impor sanções.