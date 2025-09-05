Trump avalia ataques contra cartéis na Venezuela, diz CNN

O ataque foi apenas o início de um esforço muito maior para livrar a região do narcotráfico e potencialmente desalojar do poder o presidente esquerdista da Venezuela, Nicolás Maduro, informou a CNN.

Nem a Casa Branca nem o Ministério das Comunicações da Venezuela responderam a pedidos de comentários da Reuters.

Questionado nesta sexta-feira se os EUA estavam de olho em uma mudança de regime na Venezuela, Trump disse a jornalistas: "Não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre o fato de que você teve uma eleição que foi uma eleição muito estranha, para dizer o mínimo".

Mais tarde, nesta sexta-feira, Maduro pediu aos EUA que respeitassem a soberania de seu país.

"O governo dos Estados Unidos deve abandonar seu plano de mudança violenta de regime na Venezuela e em toda a América Latina e respeitar a soberania, o direito à paz, à independência", disse.

(Reportagem de Jasper Ward)