Trump avalia ataques contra cartéis na Venezuela, diz CNN

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está avaliando opções para realizar ataques militares contra cartéis de drogas que operam na Venezuela, incluindo possíveis ataques dentro do país, informou a CNN nesta sexta-feira, citando várias fontes.
Um ataque dentro da Venezuela marcaria uma escalada dramática nas tensões entre os EUA e o país sul-americano.
No início da semana, o Exército dos EUA atacou um barco da Venezuela no sul do Caribe, deixando 11 pessoas mortas. Segundo Trump, a embarcação estava transportando narcóticos ilegais.
O ataque foi apenas o início de um esforço muito maior para livrar a região do narcotráfico e potencialmente desalojar do poder o presidente esquerdista da Venezuela, Nicolás Maduro, informou a CNN.
Nem a Casa Branca nem o Ministério das Comunicações da Venezuela responderam a pedidos de comentários da Reuters.
Questionado nesta sexta-feira se os EUA estavam de olho em uma mudança de regime na Venezuela, Trump disse a jornalistas: "Não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre o fato de que você teve uma eleição que foi uma eleição muito estranha, para dizer o mínimo".
Mais tarde, nesta sexta-feira, Maduro pediu aos EUA que respeitassem a soberania de seu país.
"O governo dos Estados Unidos deve abandonar seu plano de mudança violenta de regime na Venezuela e em toda a América Latina e respeitar a soberania, o direito à paz, à independência", disse.
(Reportagem de Jasper Ward)
