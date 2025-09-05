Trump diz que Índia e Rússia parecem "perdidas" para China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a Índia e a Rússia parecem ter sido "perdidas" para a China, depois que seus líderes se encontraram com o presidente chinês, Xi Jinping, esta semana, destacando o afastamento de Trump de Nova Déli e Moscou enquanto Pequim impulsiona uma nova ordem mundial.

"Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais carregada e sombria. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos!", escreveu Trump em post na sua plataforma de mídia social.

Questionado sobre a publicação de Trump, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia disse a repórteres em Nova Dhéli que não tinha comentários.