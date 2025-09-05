Trump diz que Índia e Rússia parecem "perdidas" para China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a Índia e a Rússia parecem ter sido "perdidas" para a China, depois que seus líderes se encontraram com o presidente chinês, Xi Jinping, esta semana, destacando o afastamento de Trump de Nova Déli e Moscou enquanto Pequim impulsiona uma nova ordem mundial.
"Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais carregada e sombria. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos!", escreveu Trump em post na sua plataforma de mídia social.
Questionado sobre a publicação de Trump, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia disse a repórteres em Nova Dhéli que não tinha comentários.
Representantes de Pequim e Moscou não puderam ser contatados imediatamente para comentar a publicação de Trump em sua plataforma Truth Social.
Xi recebeu mais de 20 líderes de países não ocidentais da Organização para Cooperação de Xangai (OCX) na cidade portuária chinesa de Tianjin, incluindo o presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.
Putin e Modi foram vistos dando as mãos na cúpula enquanto caminhavam em direção a Xi antes que os três se posicionassem lado a lado.
O estreitamento dos laços de Modi com a China ocorre em um momento em que Trump esfriou os laços entre EUA e Índia em meio a tensões comerciais e outras disputas. Trump disse no início desta semana que estava "muito decepcionado" com Putin, mas não preocupado com o fortalecimento dos laços entre Rússia e China.
(Reportagem de Susan Heavey; reportagem adicional de Shivam Patel em Nova Dhéli)
