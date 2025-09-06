Ex-regulador de valores mobiliários da China é investigado por suspeita de corrupção, diz órgão de fiscalização

A declaração não forneceu mais detalhes.

Autoridades levaram Yi, 60 anos, para investigação na semana passada, informou a Reuters na sexta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.

Não foi possível entrar em contato com ele para comentar o assunto.

As autoridades chinesas intensificaram esforços para reprimir a corrupção nos últimos anos com investigações de várias autoridades de alto escalão, incluindo o almirante sênior Miao Hua.

A CSRC disse em um comunicado em seu site que essa medida contra Yi mostrou a "tolerância zero contra a corrupção" do Partido Comunista Chinês e enviou um forte sinal de que a "luta anticorrupção será levada até o fim".

Yi, um veterano do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), no qual ingressou como funcionário júnior de empréstimos em 1985, comandou a CSRC, que está sob a administração do Conselho de Estado da China, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2024.