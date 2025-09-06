Hezbollah diz que ação do Líbano sobre plano do Exército é "oportunidade" e pede compromisso de Israel com cessar-fogo

BEIRUT (Reuters) - O oficial do Hezbollah, Mahmoud Qmati, disse à Reuters neste sábado que o grupo considerou a sessão do gabinete do Líbano sobre o plano do Exército de estabelecer um monopólio estatal sobre as armas "uma oportunidade de retornar à sabedoria e à razão, impedindo que o país caia no desconhecido".

Na sexta-feira, o gabinete do Líbano acolheu um plano do Exército para desarmar o Hezbollah e disse que os militares começariam a executá-lo, sem estabelecer um prazo para a implementação e alertando que o exército tinha capacidades limitadas.

Mas disse que a continuidade das operações militares israelenses no Líbano prejudicaria o progresso do exército. Falando aos repórteres após a reunião, o ministro da Informação libanês, Paul Morcos, não chegou a dizer que o gabinete havia aprovado formalmente o plano.