Militares israelenses pedem que moradores da Cidade de Gaza deixem a área e bombardeiam arranha-céu

Netanyahu diz que a Cidade de Gaza é um reduto do Hamas e que sua captura é necessária para derrotar os militantes islâmicos palestinos, cujo ataque a Israel em outubro de 2023 desencadeou a guerra.

O ataque ameaça deslocar centenas de milhares de palestinos que estão abrigados lá por causa de quase dois anos de combates. Antes da guerra, cerca de um milhão de pessoas, quase metade da população de Gaza, vivia na cidade.

O porta-voz militar israelense, Avichay Adraee, escreveu no X que os residentes deveriam deixar a cidade para uma área costeira designada de Khan Younis, no sul de Gaza, assegurando aos que estão fugindo que lá poderiam receber alimentos, cuidados médicos e abrigo.

A área designada era uma "zona humanitária", disse Adraee.

Os militares também emitiram os chamados "avisos de evacuação" para os civis em determinadas áreas da cidade, avisando que estavam prestes a realizar ataques.

Posteriormente, os militares bombardearam um arranha-céu na Cidade de Gaza que, segundo eles, estava sendo usado pelo Hamas, sem fornecer provas que sustentassem a afirmação. O governo israelense disse que os civis foram avisados com antecedência.