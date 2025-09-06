Polícia do Reino Unido prende 150 pessoas em protesto em apoio ao Palestine Action

O grupo, que também teve como alvo empresas de defesa britânicas com vínculos com Israel, acusa o governo britânico de cumplicidade no que diz ser crimes de guerra israelenses em Gaza.

Nas últimas semanas, a polícia prendeu centenas de apoiadores do Palestine Action com base na legislação antiterrorismo, incluindo mais de 500 em apenas um dia no mês passado, muitos deles com mais de 60 anos.

Neste sábado, centenas de manifestantes se reuniram perto do Parlamento, no centro de Londres, para protestar contra a proibição, muitos deles segurando cartazes com os dizeres: "Eu me oponho ao genocídio. Eu apoio o Palestine Action".

A Polícia Metropolitana de Londres informou que cerca de 150 pessoas foram detidas por uma série de delitos, incluindo agressão a policiais e apoio a uma organização proibida.

(Texto de Sachin Ravikumar)