Após prisão de 300 sul-coreanos nos EUA, presidente asiático promete apoio

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, ordenou hoje todos os esforços para responder rapidamente às prisões de centenas de cidadãos do país em uma batida da imigração dos EUA em uma fábrica de baterias automotivas da Hyundai Motor.

O ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun, disse que o governo montou uma equipe para responder à prisão de mais de 300 coreanos na quinta-feira (4) na fábrica no Estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos, e que ele poderá ir a Washington para se reunir com autoridades, se necessário.

"Estou profundamente preocupado. Sinto uma grande responsabilidade pelas prisões de nossos cidadãos", disse Cho em uma reunião de emergência do governo.