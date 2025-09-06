Surfista morre após mordida de tubarão em praia em Sydney

(Reuters) - Um surfista atacado por um grande tubarão em uma praia de Sydney morreu em decorrência dos ferimentos, informou a polícia local neste sábado, o primeiro incidente desse tipo em mais de três anos e meio e que levou ao fechamento de várias praias.

A vítima, ainda não foi identificada, foi atacada a cerca de 100 m da costa enquanto surfava com amigos, pouco depois das 10 horas da manhã, na praia de Long Reef, ao norte da capital do Estado australiano de Nova Gales do Sul, informou a polícia.

Ele foi retirado da água por outros surfistas, mas perdeu muito sangue e morreu no local, disse o superintendente da polícia John Duncan, da unidade de Northern Beaches de Sydney.