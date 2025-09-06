Trump apoia Kennedy em política de vacinas, apesar dos riscos políticos e de saúde

Mas, até o momento, o presidente tem sido firme em seu apoio a Kennedy, de acordo com fontes familiarizadas com o relacionamento entre os dois, ressaltando a disposição de Trump de desafiar o sistema de saúde dos EUA, assim como fez com a academia, a lei, a mídia e outras instituições da sociedade norte-americana.

"Ele é uma pessoa muito boa... E tem boas intenções, mas tem algumas ideias um pouco diferentes", disse Trump a repórteres na quinta-feira na Casa Branca, depois que senadores questionaram Kennedy em uma audiência no início do dia. "Se observarmos o que está acontecendo no mundo em relação à saúde, e observarmos este país também em relação à saúde, gosto do fato de ele ser diferente."

Trump e Kennedy conversam regularmente, embora não com a mesma frequência que o presidente conversa com alguns outros funcionários do gabinete, disse um funcionário da Casa Branca. Eles não compartilham a mesma paixão, acrescentou o funcionário, mas Trump apoia o secretário.

Trump recompensou Kennedy com o cargo de Saúde e Serviços Humanos depois de obter o apoio do movimento Make America Healthy Again, inspirado em Kennedy, na eleição de 2024. Kennedy, que vem de uma das dinastias políticas mais famosas do país, concorreu brevemente à presidência como democrata e independente antes de desistir para apoiar Trump.

Em dezembro, Trump minimizou a possibilidade de o crítico de longa data da vacina fazer mudanças extremas.

As opiniões do próprio Trump sobre vacinas são complicadas. Embora possa reivindicar o crédito por ter acelerado o desenvolvimento das vacinas contra a covid-19 durante seu primeiro mandato, ele tem se mostrado relutante em apoiá-las abertamente, devido à resistência de sua base política às vacinas e à resposta mais ampla à pandemia.