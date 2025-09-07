Acidente fatal com Elevador da Glória pode ter ocorrido por problemas com cabo, diz relatório

LISBOA (Reuters) - Problemas com um cabo provavelmente causaram a queda morro abaixo do Elevador da Glória, um bondinho popular entre os turistas em Lisboa, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo outras 22 quando se chocou contra um prédio, de acordo com um relatório preliminar.

O bondinho amarelo, que transporta pessoas para cima e para baixo em uma encosta íngreme na capital portuguesa, bateu em um prédio depois de sair dos trilhos na quarta-feira, a poucos metros de outro vagão na parte inferior da colina.

O Escritório de Investigações de Acidentes Aéreos e Ferroviários de Portugal divulgou no sábado seu primeiro relatório investigativo sobre o acidente.