Dois apostadores ganham prêmio de US$1,8 bilhão da Powerball, o segundo maior da história dos EUA

(Reuters) - Dois apostadores da Powerball no Missouri e no Texas ganharam um prêmio combinado de cerca de US$1,8 bilhão, o segundo maior da história da loteria dos EUA, informou o site do jogo neste domingo.

Os números vencedores sorteados no sábado foram as bolas brancas 11, 23, 44, 61, 62 e a Powerball vermelha 17.

O prêmio será dividido entre os dois apostadores, cujas identidades não foram divulgadas. Cada ganhador pode escolher entre um pagamento em dinheiro de US$893,5 milhões, dividido em parcelas ao longo de 30 anos, ou uma quantia única de US$410,3 milhões.