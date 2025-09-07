Ministro israelense pede rendição do Hamas enquanto militares bombardeiam Gaza

"Ficaremos mais do que felizes em atingir esse objetivo por meios políticos", disse ele.

Em resposta, o oficial sênior do Hamas, Basem Naim, disse à Reuters que o grupo não deporia as armas, mas libertaria todos os reféns se Israel concordasse em encerrar a guerra e retirar suas forças de Gaza, uma postura que há muito tempo é a posição do grupo militante palestino.

No mês passado, Israel lançou um ataque à Cidade de Gaza, o principal centro urbano, e suas forças estão agora a apenas alguns quilômetros do centro da cidade. Durante a noite, ataques mataram 14 pessoas em toda a cidade, segundo autoridades de saúde locais, incluindo um ataque a uma escola no sul da Cidade de Gaza que abrigava palestinos deslocados.

Em resposta às perguntas da Reuters sobre o ataque à escola, os militares disseram que haviam atingido um militante do Hamas e que os civis haviam sido avisados antes de o ataque ser realizado.

As forças israelenses "continuarão a operar contra as organizações terroristas na Faixa de Gaza, a fim de eliminar qualquer ameaça aos civis israelenses", disse um porta-voz militar.

PRÉDIO ALTO ATINGIDO