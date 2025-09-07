Primeiro-ministro do Japão renuncia após derrota contundente nas eleições

Desde que chegou ao poder, há menos de um ano, o improvável premiê viu sua coalizão governista perder suas maiorias nas eleições para ambas as câmaras do parlamento em meio à raiva dos eleitores em relação ao aumento do custo de vida.

Ele instruiu seu Partido Liberal Democrático -- que governou o Japão durante quase todo o período do pós-guerra -- a realizar uma disputa emergencial pela liderança, acrescentando que continuaria a exercer suas funções até que um sucessor fosse eleito.

"Com a assinatura do acordo comercial pelo Japão e a assinatura da ordem executiva pelo presidente, superamos um obstáculo fundamental", disse Ishiba, com a voz parecendo embargada pela emoção. "Eu gostaria de passar o bastão para a próxima geração".

Ishiba tem enfrentado pedidos para renunciar desde a última derrota em uma eleição para a câmara alta em julho. O LDP programava realizar uma votação sobre a possibilidade de realizar uma eleição extraordinária para a liderança na segunda-feira.

KOIZUMI, TAKAICHI ENTRE OS POSSÍVEIS SUCESSORES

A preocupação com a incerteza política levou a uma liquidação da moeda japonesa, o iene, e de seus títulos do governo na semana passada, com o rendimento do título de 30 anos atingindo um recorde na quarta-feira.