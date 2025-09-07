Rússia atinge Ucrânia com maior ataque aéreo da guerra e incendeia o prédio do governo

"Esses assassinatos agora, quando a verdadeira diplomacia já poderia ter começado há muito tempo, são um crime deliberado e um prolongamento da guerra", disse Zelenskiy em um post no X, fazendo novo apelo aos aliados para que reforcem as defesas aéreas ucranianas.

Logo após o nascer do sol, uma fumaça espessa pôde ser vista subindo para o céu azul claro do último andar em chamas do principal prédio do governo, localizado no histórico distrito de Pecherskyi, disseram testemunhas à Reuters.

Em outras partes de Kiev, apartamentos residenciais foram atingidos e danificados, e dezenas de moradores enrolados em cobertores se reuniram nas ruas para verificar os danos em suas casas, enquanto as equipes de resgate lutavam para apagar as chamas.

A Rússia lançou 805 drones e 13 mísseis contra a Ucrânia durante a noite, e as unidades de defesa ucranianas derrubaram 751 drones e quatro mísseis, informou a força aérea ucraniana.

Esse foi o maior número de drones que a Rússia usou para atacar o país desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que realizou ataques ao complexo militar-industrial e à infraestrutura de transporte da Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Tass. Ambos os lados negam ter como alvo os civis.